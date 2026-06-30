Se revela la causa de muerte de Daveigh Chase

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Hubo una época en que el rostro de Daveigh Chase provocaba escalofríos. No por miedo a ella, sino por el personaje que la inmortalizó: Samara Morgan, esa niña de cabello negro y mirada siniestra que salía de un pozo en El Aro

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 09:33 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:01 AM.