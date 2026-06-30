Rubén Blades solicita ayuda internacional para los damnificados del terremoto en Venezuela

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El cantante panameño Rubén Blades expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los sismos de 24 de junio, recordó las inundaciones de 1999 y anunció la recolección de alimentos y donaciones a través de Cáritas Venezuela.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 08:10 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 06:28 AM.