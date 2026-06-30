Rubén Blades solicita ayuda internacional para los damnificados del terremoto en Venezuela

El salsero panameño Rubén Blades, reconocido por su canción "María Lionza", utilizó sus redes sociales para lanzar un llamado de ayuda a la población venezolana, gravemente afectada por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el Caribe venezolano el pasado 24 de junio.
En su mensaje, Blades recordó las devastadoras inundaciones de 1999 en el estado La Guaira, donde perdió a su amigo Luis Santiago, una de las miles de víctimas de aquel desastre. "La situación es difícil y se volverá más difícil a medida que comprendamos la magnitud de la tragedia", advirtió el artista.
Desde Panamá, el cantante informó que se están organizando campañas de recolección de alimentos y otros insumos para los damnificados. Además, señaló que está canalizando ayuda directamente a través de Cáritas Venezuela, entidad con la que colabora para distribuir recursos a las familias afectadas.
Los sismos dejaron, según los últimos reportes oficiales, 1,450 fallecidos, 3,150 heridos y 12,721 familias damnificadas. Ante esta cifra, Blades cerró su comunicado con un abrazo solidario en nombre propio, de su esposa, de todo Panamá y de la orquesta de Roberto Delgado.
El llamado del artista se suma a los esfuerzos de organizaciones internacionales y gobiernos que buscan atender la emergencia humanitaria en Venezuela, mientras la población espera respuestas y asistencia inmediata.