Rumor de accidente de Yesenia Guevara, hermana de Wendy, sacude redes

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La inauguración de la nueva cantina de Wendy Guevara en la CDMX apenas estaba dando de qué hablar entre sus seguidores, cuando de repente otra noticia comenzó a tomar fuerza en redes sociales. Mientras unos celebraban los precios de sus famosos esquites y el ambiente del lugar, un rumor que involucra a su familia directa empezó a circular sin que nadie lo esperara

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 10:41 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:27 AM.