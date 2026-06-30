Rumor de accidente de Yesenia Guevara, hermana de Wendy, sacude redes

Según versiones preliminares difundidas por el portal Chamonic, Yesenia Guevara —mejor conocida como Jessy, hermana de la influencer— habría sufrido un aparatoso accidente. Hasta ahora no hay detalles concretos sobre lo ocurrido: ni el lugar exacto, ni la hora, ni si hubo más personas involucradas. La información se basa en una publicación que alertó sobre el percance sin ofrecer mayores precisiones.
Yesenia, quien ha ganado cierta notoriedad tras aparecer como invitada en “La casa de los famosos México” y acumular más de 87 mil seguidores en Instagram, mantiene un perfil más bajo que Wendy. Sin embargo, su participación en televisora local de León, Guanajuato, la ha ido posicionando poco a poco frente al público. Por eso, la noticia de un posible accidente encendió las alarmas entre los fans de la familia Guevara.
Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de seguidores comenzaron a preguntar por el estado de salud de Jessy y a pedir que Wendy o algún familiar cercano se pronunciaran. Pero hasta el cierre de esta nota, ni la influencer ni su entorno han emitido declaraciones oficiales. Todo sigue en el terreno de los rumores y las conjeturas.
La falta de un parte médico o de un comunicado directo mantiene en vilo a quienes siguen de cerca cada movimiento de Wendy. Mientras tanto, el silencio de la familia solo aviva la incertidumbre. Se espera que en las próximas horas haya algún mensaje —ya sea de Wendy o de Yesenia misma— que aclare si realmente ocurrió el accidente y, de ser así, cómo se encuentra la hermana de la famosa integrante de “Las Perdidas”.