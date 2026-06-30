SCJN no fija criterios sobre tentativa de feminicidio tras caso Fofo Marquez

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Hay casos que trascienden los expedientes judiciales y se instalan en la conversación pública como espejos incómodos de una realidad social. La discusión sobre los límites de la violencia de género y su tipificación legal volvió a encenderse en México, esta vez a raíz de una decisión que, más allá de un nombre mediático, expone las grietas en la forma en que el sistema judicial aborda la tentativa de feminicidio

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 09:53 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:19 AM.