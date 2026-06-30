Vieja entrevista reaviva polémica entre René Franco y Ana María Alvarado

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En la era de las redes sociales, un video del pasado puede convertirse en el tema de conversación del presente sin mayor aviso. Así ha ocurrido con una entrevista que lleva más de una década en el archivo, pero que recientemente volvió a circular y encendió un nuevo frente de debate entre dos periodistas de espectáculos conocidos en México

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 10:52 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:28 AM.