Vieja entrevista reaviva polémica entre René Franco y Ana María Alvarado

Lo que parecía un intercambio olvidado hoy tiene a un conductor respondiendo con todo a las críticas de una colega, y el público otra vez dividido.
Todo empezó cuando Ana María Alvarado, en una emisión del programa Sale el Sol, analizó un fragmento de la vieja conversación entre René Franco y la cantante y actriz Aline Hernández. La periodista no se guardó nada: calificó el tono del entrevistador como "muy incómodo" y "muy grosero", y cuestionó por qué alguien que invita a su espacio elegiría preguntar de manera tan directa. "Por qué decirle que 'no es nadie'", dijo Alvarado, haciendo referencia al momento en que Franco minimizó la trayectoria de Hernández frente a las cámaras.
La crítica no tardó en llegar a oídos de René Franco. Desde su propio programa, La Taquilla, el conductor retomó el comentario de Alvarado y respondió con una dosis de incredulidad: según él, la entrevista en cuestión se realizó hace entre diez y quince años, y no entendía por qué alguien sacaba a relucir algo tan lejano. "¿No tienes notas? ¿No te enteraste de lo que había sucedido? ¿O te acaban de mandar el audio?", disparó Franco, dejando claro que considera la crítica fuera de contexto.
El origen de la polémica se remonta a aquella entrevista que René Franco le hizo a Aline Hernández poco después de que ella publicara su libro sobre el clan Trevi-Andrade. En ese encuentro, el periodista puso en duda la relevancia artística de la escritora y le señaló que su nombre solo sonaba por su vínculo con el escándalo. Hernández, en su momento, defendió una carrera que ya sumaba años como actriz y cantante, pero el tono del cruce fue calificado por muchos como agresivo.
Ahora, con el video de nuevo en circulación, las opiniones en redes sociales se dividen entre quienes consideran que Franco fue fuera de lugar y quienes recuerdan que el contexto de hace una década no se puede juzgar con los mismos lentes de hoy. Hasta el cierre de esta nota, Ana María Alvarado no había respondido a la réplica del conductor, y ninguno de los dos ha adelantado si seguirán dándole cuerda al tema. La historia, como suele pasar en el mundo del espectáculo, demuestra que un video viejo siempre puede encontrar nueva audiencia.