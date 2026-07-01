Barbie Signature de Miley Cyrus: el nuevo lanzamiento de Mattel para coleccionistas

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Mattel presentó la muñeca de colección Barbie Signature inspirada en Miley Cyrus, basada en el look del video “Golden Burning Sun”. Disponible en Amazon, Walmart y Target por alrededor de 60 USD, la edición limitada celebra una etapa estética de la cantante y marca su primera aparición en la línea Signature bajo su propio nombre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 09:22 AM.