Barbie Signature de Miley Cyrus: el nuevo lanzamiento de Mattel para coleccionistas

Mattel anunció el 30 de junio de 2026 el lanzamiento de una nueva Barbie Signature dedicada a la cantante Miley Cyrus. La figura, pensada para el mercado de coleccionistas adultos, reproduce el atuendo de cuero negro, gafas oscuras, tacones y un micrófono que la artista luce en el video musical “Golden Burning Sun”.
El precio de venta oscila entre 55 y 60 dólares y está disponible en plataformas como Amazon, Walmart y Target. La muñeca forma parte de la estrategia de Mattel de ediciones limitadas que incluyen a personalidades de la cultura pop, como Stevie Nicks, la astronauta Ellen Ochoa y la cantante Aaliyah.
En el comunicado oficial, Cyrus comentó que participó activamente en el diseño del modelo, enfatizando que cada detalle –desde el peinado y el maquillaje hasta los accesorios– buscó capturar la esencia del look de “Golden Burning Sun”, sin intentar crear una versión “perfecta” que no la representara.
Esta es la primera vez que la artista cuenta con una Barbie bajo su propio nombre, diferenciándose de las muñecas de su personaje de Disney Channel, Hannah Montana, que fueron comercializadas entre 2006 y 2011. El lanzamiento coincide con la reciente inclusión de Cyrus en el Paseo de la Fama de Hollywood y la celebración del 20.º aniversario de la serie.
Mattel indica que la Barbie Miley Cyrus se integra a una serie de lanzamientos dirigidos a coleccionistas adultos, ampliando su catálogo de figuras inspiradas en artistas contemporáneos y personajes relevantes de la cultura popular.