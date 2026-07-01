Julián Quiñones recibe el MVP de manos de Belinda tras brillar con el Tri

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Julián Quiñones recibió su segundo premio al Jugador Más Valioso del Mundial 2026, entregado por la cantante Belinda, después de anotar el gol que abrió el 2-0 de México contra Ecuador y aseguró el pase a octavos de final.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 10:01 AM.