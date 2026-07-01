Julián Quiñones recibe el MVP de manos de Belinda tras brillar con el Tri

En el Estadio Ciudad de México, el delantero colombo‑mexicano Julián Quiñones fue coronado como Jugador Más Valioso (MVP) del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Ecuador. El galardón, patrocinado por Michelob Ultra, le fue entregado por la cantante Belinda, invitada oficial de la FIFA para el encuentro.
Quiñones abrió el marcador al minuto 22 con un potente remate de media distancia tras un contraataque del Tricolor. El segundo tanto, obra de Raúl Jiménez, selló la victoria 2‑0, permitiendo que México avanzara a octavos de final, su primera clasificación a una ronda de eliminación directa desde el Mundial de 1986.
Con este gol, Quiñones suma tres anotaciones en el torneo (Sudáfrica, Chequia y ahora Ecuador) y se encuentra a un tanto de igualar a Javier “Chicharito” Hernández y Luis “El Matador” Hernández como máximos goleadores históricos de México en Copas del Mundo, ambos con cuatro goles.
Este es el segundo MVP que recibe Quiñones en el mismo certamen; el primero lo obtuvo en el partido inaugural contra Sudáfrica, donde también marcó el gol de apertura. Durante la ceremonia, Belinda le comentó: “Un gran partido y un gran gol”, y posteriormente declaró a los medios que México “está con todo” y espera seguir triunfando en la siguiente ronda.
Con el pase asegurado, la Selección Mexicana buscará repetir la hazaña de jugar como local en el Estadio Azteca en octavos de final, según el formato del torneo. Quiñones, considerado una de las figuras emergentes del Mundial, aspira a anotar su cuarto gol para igualar el récord histórico de los mayores romperredes mexicanos.