Belinda, Miguel Bosé y Alejandro Speitzer presentes en el triunfo del Tri en el Mundial

El Estadio Ciudad de México vibró con la presencia de varias personalidades del espectáculo que no quisieron perderse el enfrentamiento de octavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador. Entre los rostros más destacados estuvieron la cantante Belinda y el icónico artista español Miguel Bosé, quienes llegaron juntos al recinto y fueron captados saludando a los aficionados mientras ingresaban bajo estrictas medidas de seguridad.
La aparición de Belinda y Bosé generó gran revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron ver reunidos a dos de los nombres más reconocidos del panorama musical. Ambos compartieron breves momentos en Instagram, mostrando el ambiente festivo y el apoyo incondicional a la Selección.
Otro invitado de honor fue el actor Alejandro Speitzer, quien asistió al partido acompañado de su hermano. Speitzer también documentó su visita en Instagram, resaltando la energía previa al silbatazo y la pasión de los seguidores que alentaron a México durante todo el encuentro.
La presencia de estas celebridades no solo añadió glamour al evento, sino que también reforzó el sentimiento de unidad y orgullo nacional en torno a la campaña mexicana en el Mundial. El partido, que culminó con una victoria de México, quedó marcado por la combinación de talento deportivo y apoyo de la élite del entretenimiento.