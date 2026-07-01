Belinda, Miguel Bosé y Alejandro Speitzer presentes en el triunfo del Tri en el Mundial

...

Las tribunas del Estadio Ciudad de México se llenaron de fanáticos y celebridades durante el partido de octavos de final del Mundial 2026, donde figuras como Belinda, Miguel Bosé y Alejandro Speitzer mostraron su apoyo a la Selección Mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 10:18 AM.