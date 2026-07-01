Chris Brown pierde juicio y deberá indemnizar con 13 millones a una empleada

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Un jurado de California ordenó al cantante Chris Brown y a su empresa Black Pyramid LLC a indemnizar con 12,9 millones de dólares a María Ávila, quien sufrió graves lesiones tras ser atacada por el perro del artista en 2020, además de pagos a su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 09:17 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 09:56 AM.