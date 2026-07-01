Danny Glover confirma que padece Alzheimer y habla por primera vez del diagnóstico

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El actor de 79 años, conocido por su papel en “Arma Letal”, anunció su diagnóstico de Alzheimer en una entrevista con NBC Today, describiendo el avance de la enfermedad y reafirmando su compromiso con la causa y su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 10:31 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 11:14 AM.