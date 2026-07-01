Danny Glover confirma que padece Alzheimer y habla por primera vez del diagnóstico

Danny Glover, la figura icónica de la saga "Arma Letal", confirmó este miércoles que vive con Alzheimer desde 2022, el mismo año en que recibió un Oscar honorífico. En una entrevista exclusiva con el programa Today de NBC, el actor de 79 años explicó que la enfermedad ya afecta su movilidad, habla y memoria, pero que mantiene una actitud de aceptación y esperanza.
“Podría vivir con esto, en cierto sentido”, declaró Glover. “Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán”. A pesar del diagnóstico, el artista sigue asistiendo a eventos y participando en actividades comunitarias en San Francisco, su ciudad natal, y cuenta con el apoyo incondicional de su familia.
Su hija, Mandisa Glover, explicó la decisión de hacer pública la enfermedad: “Es importante que él tenga control sobre su propia narrativa. El momento es ahora; ¿qué mejor momento que este para que hable por sí mismo?”. Añadió que la transparencia evita respuestas evasivas y ayuda a crear conciencia.
Glover, con más de 170 créditos en cine y televisión, recordó su papel más personal, el de Roger Murtaugh, y la coincidencia de que el día que le ofrecieron el trabajo su madre sufrió un accidente automovilístico. “Es por mi madre”, comentó en la entrevista.
En alianza con la Asociación del Alzheimer (AA), el actor busca elevar la conciencia pública y recaudar fondos para la investigación. La AA destaca la importancia de la actividad física, el control de la presión arterial, el sueño adecuado y los lazos sociales como factores que pueden influir en el curso de la enfermedad.
Datos de la AA indican que más de 7 millones de estadounidenses mayores de 65 años viven con Alzheimer, y que la población negra tiene el doble de probabilidad de desarrollar demencia comparada con la población blanca.
Más allá de la pantalla, Glover ha sido embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de UNICEF, y recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt en los Oscar 2021. En la entrevista, reiteró su convicción: “La justicia es nuestra responsabilidad colectiva”. Su hermano menor, Martin Glover, también formó parte del círculo de apoyo, declarando: “Me tomó bajo su ala y lo quiero con toda mi alma. Ahora es mi turno de ayudarlo”.