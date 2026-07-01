Fallece Henry Sarmiento, el maquillista de las telenovelas venezolanas

...

El reconocido maquillista venezolano Henry Sarmiento murió por complicaciones de salud, según informó su familia en Instagram. La noticia ha generado condolencias de actores y conductores de la televisión de Venezuela.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 09:33 AM.