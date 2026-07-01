Fallece Henry Sarmiento, el maquillista de las telenovelas venezolanas

El mundo del espectáculo venezolano está de luto tras el fallecimiento de Henry Sarmiento, maquillista de larga trayectoria que trabajó en los camerinos de las telenovelas y programas de Venevisión. La noticia se dio a conocer el miércoles 30 de junio a través de una publicación en la cuenta de Instagram del propio Sarmiento (@henrysarmientovv), donde se anunció su velatorio y se invitó a familiares y amigos a rendirle homenaje.
Según la periodista Endrina Yépez, la causa de la muerte fueron complicaciones de salud, y no está relacionada con los recientes sismos que azotaron el país. Los detalles médicos no fueron revelados, pero la comunidad artística ha resaltado la dedicación y profesionalismo del artista durante más de dos décadas.
En sus redes sociales, Sarmiento solía compartir fotos de los sets, tutoriales de maquillaje y agradecimientos a sus colegas, lo que le granjeó el cariño de actores, conductores y seguidores.
Los familiares de Henry Sarmiento han solicitado respeto a su intimidad y han invitado al público a acompañarlos en la ceremonia de velatorio, programada para el jueves 1 de julio en el cementerio de Los Teques.
La comunidad artística y los seguidores de Henry Sarmiento continúan rindiendo tributo a su legado, recordando que, más allá del maquillaje, su mayor obra fue la amistad y el apoyo incondicional a quienes compartieron su vida profesional.