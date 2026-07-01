Música regional mexicana de luto: fallece Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga

La comunidad del regional mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, hija del reconocido músico y fundador de Banda Estrellas de Sinaloa, Germán Lizárraga. La noticia se dio a conocer el 1 de julio a través de diversas publicaciones en redes sociales, donde artistas, agrupaciones y medios especializados compartieron mensajes de condolencia dirigidos a la familia.
Hasta el momento, Germán Lizárraga no ha emitido una declaración oficial sobre el fallecimiento de su hija. En su lugar, ha utilizado sus cuentas en redes sociales para difundir los mensajes de apoyo y solidaridad que colegas y seguidores le han enviado.
La comunidad del regional mexicano seguirá atenta a cualquier actualización que la familia decida compartir.