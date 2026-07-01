Música regional mexicana de luto: fallece Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga

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Yolanda Lizárraga Félix, hija del fundador de Banda Estrellas de Sinaloa, Germán Lizárraga, falleció el 1 de julio. La noticia se difundió en redes sociales, donde numerosos artistas y agrupaciones del género expresaron sus condolencias. Hasta el momento no se ha revelado la causa del deceso y el padre no ha emitido declaración pública.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 02:54 PM.
En Espectáculos y editada el 02/07/2026 12:36 AM.