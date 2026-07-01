Hallan sin vida a Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, tras el sismo en Venezuela

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La modelo venezolana Skarlent Rodríguez, ganadora del certamen Miss Grand Orlando 2025, fue encontrada sin vida entre los escombros del edificio ‘Catia la Mar’ en La Guaira, días después del sismo del 24 de junio que dejó más de 50 mil desaparecidos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 09:51 AM.