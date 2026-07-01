Hallan sin vida a Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, tras el sismo en Venezuela

La tragedia se repite en Venezuela. A seis días del doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio, la familia de la modelo Skarlent Rodríguez confirmó su fallecimiento. La joven, ganadora del concurso Miss Grand Orlando 2025, y su novio José Castro quedaron atrapados bajo los escombros del edificio residencial ‘Catia la Mar’, en el estado La Guaira, donde vivían.
Según los informes de los equipos de rescate, el cuerpo de Skarlent fue localizado el lunes por la noche, después de una intensa búsqueda que duró más de 48 horas. Los socorristas emplearon perros de rastreo y equipos de detección acústica para localizar a los atrapados. Cuando los especialistas lograron abrir una brecha en la estructura colapsada, encontraron a la modelo sin signos de vida, mientras que el novio fue hallado fallecido en una posición similar.
La familia anunció la tragedia a través de una campaña en GoFundMe, solicitando apoyo para cubrir los gastos funerarios y los costos de la operación de búsqueda. La publicación, compartida por la revista TVNotas, incluyó una foto de la pareja y un mensaje de agradecimiento a los rescatistas.
El caso de Skarlent Rodríguez subraya la magnitud del desastre y la urgencia de reforzar los protocolos de emergencia y la infraestructura sísmica en el país.