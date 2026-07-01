Pato Merlín conquista el Mundial 2026: ya venden peluches y llaveros en CDMX

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El ave que se volvió sensación viral se ha convertido en producto de venta ambulante alrededor del estadio, con peluches de 150 pesos y llaveros con la camiseta tricolor, reflejando su impacto cultural durante el torneo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 09:24 AM.