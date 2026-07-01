Mexico vs Ecuador: el nombre de Piero Hincapié ha sido protagonista tanto en el terreno de juego como en las redes sociales. El defensa de 1.84 m y 78 kg, nacido el 9 de enero de 2002 en Esmeraldas, Ecuador, se ha convertido en pieza clave de la selección sudamericana y, a partir del 1 de julio de 2026, es jugador definitivo del Arsenal FC de la Premier League.
Durante la temporada 2025/26 fue cedido al Arsenal con opción de compra obligatoria; el club londinense activó la cláusula tras 39 partidos disputados (25 en Premier League, 10 en Champions League y 3 en la Copa de la Liga) y dos goles anotados. Su desempeño le valió el pase definitivo al equipo inglés.
Ni Carpenter ni Hincapié, ni sus departamentos de relaciones públicas, han confirmado ni desmentido la historia. Lo que sí se conoce es que el defensor terminó recientemente su relación con la influencer española Aura de la Cruz, lo que pudo haber alimentado la especulación.
En cuanto a Sabrina Carpenter, la artista de 27 años nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania. Tras una exitosa carrera musical y actoral, se consolidó como cantante pop internacional con éxitos como “Espresso” (2024) y “Please Please Please”. No hay evidencia de vínculo romántico con Hincapié.
En conclusión, el rumor carece de fundamento y la atención mediática se centra en el desempeño futbolístico de Piero Hincapié, quien ahora afronta la Premier League como jugador definitivo del Arsenal.