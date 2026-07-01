Sabrina Carpenter y Piero Hincapié: el rumor viral que se desmiente tras el Mundial

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Con 24 años, Piero Hincapié se consolida como titular de la selección de Ecuador y fichó definitivamente por el Arsenal. Un rumor sin fundamento lo vincula a la cantante estadounidense Sabrina Carpenter tras su aparición en las tribunas del partido Ecuador‑Alemania.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 10:27 AM.