Muere Victor Willis, voz de Village People y coautor del himno “YMCA”, a los 74 años

Victor Willis, el icónico vocalista de Village People y coautor del himno mundial “YMCA”, falleció el martes 30 de junio de 2026 a los 74 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Karen Huff‑Willis, y por la propia banda a través de sus redes sociales, generando consternación entre millones de seguidores.
Después de abandonar el grupo en 1980 por problemas de adicción, Willis intentó una carrera solista y enfrentó una condena por posesión de cocaína en 2006. Su recuperación le permitió regresar al escenario y, tras largas disputas legales por los derechos de autor, recuperó parte del control creativo de sus canciones y volvió a formar parte activa de la banda.
Victor Willis deja un legado imborrable en la música disco y en la historia del pop mundial, siendo recordado como la voz que hizo vibrar a generaciones con el inconfundible “Y‑M‑C‑A”.