Muere Victor Willis, voz de Village People y coautor del himno “YMCA”, a los 74 años

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El cantante principal de Village People, Victor Willis, murió el 30 de junio de 2026 a los 74 años. La familia y la banda anunciaron su fallecimiento por una “enfermedad breve pero agresiva”, sin precisar el origen del cuadro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/07/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 01/07/2026 10:30 AM.