Stuart Ortiz muere ahogado mientras exploraba una cueva en República Dominicana

El actor de telenovelas y cine Stuart Ortiz falleció a los 42 años tras ahogarse en la “Cueva del Huevo”, un atractivo natural de aguas cristalinas ubicado cerca de la “Cueva de los Indios”. El incidente ocurrió mientras el artista exploraba la zona conocida como “Agua Loca”.
Según testigos que acompañaban al actor, Ortiz se sumergió inesperadamente y quedó atrapado bajo el agua. Los presentes intentaron rescatarlo de inmediato, pero las condiciones del entorno – corrientes fuertes y estrechos pasajes – impidieron que lograran sacarlo a salvo. Posteriormente, los cuerpos de rescate fueron alertados y, tras una ardua búsqueda, recuperaron el cuerpo del actor sin signos vitales.
Stuart Ortiz contaba con una destacada trayectoria en la pantalla grande y chica de la República Dominicana. Participó en numerosas telenovelas, películas y obras de teatro, consolidándose como uno de los intérpretes más activos y versátiles del país. Entre sus proyectos más recordados se encuentran las telenovelas "Corazón Valiente" y "Luz de Esperanza", así como la película "Sombras del Caribe".
Tras conocerse la tragedia, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y apoyo. La cuenta de Instagram "Bloque Balaguer" lanzó una campaña de donaciones para ayudar a la familia de Ortiz con los gastos funerarios. La iniciativa recibió aportes de seguidores, colegas y personas cercanas al actor.
Las autoridades locales aún investigan las causas exactas del accidente. Hasta el momento, no se ha determinado si hubo algún factor externo, como una corriente inesperada o una falla en el equipo de buceo, que haya contribuido al ahogamiento.
El fallecimiento de Stuart Ortiz se suma a una serie de tragedias que han sacudido recientemente a la comunidad de influencers y artistas en redes sociales, recordando la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad al realizar actividades de riesgo.