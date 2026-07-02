Stuart Ortiz muere ahogado mientras exploraba una cueva en República Dominicana

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El reconocido actor dominicano Stuart Ortiz murió el 1 de julio de 2024 mientras exploraba la “Cueva del Huevo”. A sus 42 años, el artista se ahogó en aguas cristalinas y, pese a los intentos de rescate, no pudo ser salvado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 02:40 PM.
En Espectáculos y editada el 02/07/2026 02:56 PM.