Australia falla contra Eminem: pierde derechos de “Shady” en la industria de la moda

El Registrador de Marcas de Australia dictó una resolución que favorece a la firma australiana Swim Shady y que impide al rapero Eminem (Marshall B. Mathers III) vender productos bajo la denominación Shady Limited en territorio australiano a partir del 1 de agosto.
Según el fallo, la marca Shady Limited está vinculada esencialmente a la carrera musical del artista y a su apodo artístico, pero no al sector de la moda. Por ello, el intérprete perderá el derecho de comercializar ropa, calzado, sombreros, bolsos y artículos de cuero bajo esa marca en Australia, aunque conservará los derechos en otras categorías, como música y productos electrónicos.
El registro también establece que Eminem deberá asumir los gastos legales de la empresa australiana. La decisión podrá ser apelada hasta el 22 de julio.
Los cofundadores de Swim Shady, Jeremy Scott y Elizabeth Afrakoff, celebraron la sentencia, aunque advirtieron que "es solo un paso" y que la compañía seguirá defendiendo sus derechos de propiedad intelectual a nivel internacional.
El litigio no se limita a Australia. En Estados Unidos permanece abierto otro procedimiento relacionado con la marca, luego de que el artista solicitara en noviembre pasado la cancelación del registro de Swim Shady en ese país. Dicha solicitud quedó suspendida a petición de la empresa australiana hasta conocer el desenlace del caso australiano.
Swim Shady, con sede en Sídney, inició operaciones en diciembre de 2024 con una línea de productos de playa, mientras que Shady Limited fue lanzada por Eminem en 2003 para comercializar ropa de estilo urbano.