Australia falla contra Eminem: pierde derechos de “Shady” en la industria de la moda

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El Registrador de Marcas de Australia falló a favor de la empresa local Swim Shady, impidiendo que el rapero comercialice productos bajo la marca Shady Limited en el país a partir del 1 de agosto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/07/2026 10:45 AM.
En Espectáculos y editada el 02/07/2026 10:56 AM.