De Oasis a Maná: Liam Gallagher provoca y Fher defiende al Tri

En medio del creciente entusiasmo por el duelo entre México e Inglaterra, programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, surgió un intercambio de declaraciones entre dos figuras del mundo musical. Liam Gallagher, ex‑vocalista de Oasis, afirmó en X que su selección ganaría 5‑0 a la escuadra mexicana, comentario que se viralizó rápidamente y generó una oleada de reacciones entre los aficionados.
Ante la provocación, Fher Olvera, líder de la legendaria banda Maná, publicó un video en sus redes sociales donde, con tono relajado pero firme, expresó su total confianza en el desempeño del Tri. "México tiene la calidad, la garra y el corazón para enfrentar a cualquier rival. No subestimen a nuestro equipo", declaró Olvera, añadiendo que el partido será una muestra del talento mexicano en el escenario mundial.
El intercambio ha encendido la conversación en Twitter y otras plataformas, donde usuarios mexicanos celebran la defensa del país por parte de una de sus mayores figuras del rock en español. Mientras tanto, la prensa deportiva y los analistas siguen evaluando las posibilidades de ambos equipos, aunque la mayoría coincide en que el factor local y el apoyo de la afición serán decisivos para México.
El encuentro, que forma parte de los octavos de final del Mundial 2026, está programado para iniciar a la 1:00 a.m. (hora de la Ciudad de México). Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por los canales oficiales del torneo y, según los organizadores, se espera una asistencia masiva al Estadio Azteca.
Con la polémica musical como telón de fondo, el partido promete ser uno de los más esperados del torneo, no solo por la calidad futbolística, sino también por el orgullo nacional que despierta en la población.