De Oasis a Maná: Liam Gallagher provoca y Fher defiende al Tri

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El vocalista de Maná reaccionó en redes al comentario del cantante de Oasis, quien aseguró que Inglaterra ganará 5‑0 al Tricolor en los octavos de final del Mundial 2026, reafirmando su confianza en la selección mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/07/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 02/07/2026 10:02 AM.