Liam Gallagher pronostica 5‑0 a México y desata polémica antes del octavo de final del Mundial 2026

En la antesala del duelo de octavos de final del Mundial 2026, el cantante británico Liam Gallagher encendió la polémica al publicar en X que Inglaterra derrotará a México por 5‑0. La declaración, que se viralizó rápidamente, coincidió con la confirmación de ambas selecciones para la fase de eliminación directa.
El encuentro se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. México llegó como líder del Grupo A tras vencer a Sudáfrica (2‑0), Corea del Sur (1‑0) y Chequia (3‑0), y superó a Ecuador (2‑0) en la ronda previa. Inglaterra, por su parte, encabezó su grupo tras empatar 0‑0 con Ghana, ganar a Croacia (4‑2) y a Panamá (2‑0), y remontar 2‑1 a la República Democrática del Congo.