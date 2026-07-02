Liam Gallagher pronostica 5‑0 a México y desata polémica antes del octavo de final del Mundial 2026

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El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, aseguró en X que Inglaterra vencerá a México 5‑0 en el cruce de octavos de final del Mundial 2026, provocando reacciones encontradas entre aficionados y reavivando una histórica rivalidad mediática entre los Gallagher y el fútbol mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/07/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 02/07/2026 08:47 AM.