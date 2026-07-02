Metallica dona 100 mil dólares a víctimas de los sismos en Venezuela

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La fundación All Within My Hands, creada por la banda Metallica, entregó 100 mil dólares a Direct Relief para apoyar la asistencia médica y las operaciones de rescate tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que dejaron más de 2 000 fallecidos y 60 000 desaparecidos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/07/2026 03:38 PM.
En Espectáculos y editada el 03/07/2026 08:07 AM.