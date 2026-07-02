Metallica dona 100 mil dólares a víctimas de los sismos en Venezuela

Metallica anunció que su fundación All Within My Hands ha donado 100 mil dólares a la organización humanitaria Direct Relief, con el objetivo de proporcionar ayuda médica de emergencia y respaldar las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los sismos ocurridos el 24 de junio en Venezuela.
Según el sitio oficial de la banda, la donación será canalizada a través de Direct Relief, que ya colabora con agencias locales y regionales para movilizar insumos médicos, equipos de primeros auxilios y suministros críticos. La iniciativa llega en medio de una tragedia que ha cobrado más de 2 000 vidas y ha dejado a más de 60 000 personas desaparecidas, entre ellas los cuatro integrantes de la banda venezolana de nu‑metal Van Der Dijs.
La fundación All Within My Hands ha mantenido una trayectoria de apoyo a emergencias humanitarias alrededor del mundo. En años recientes, ha financiado respuestas a incendios forestales en Los Ángeles y Hawái, así como a huracanes que azotaron la costa del Golfo y la región este de Estados Unidos. Además, la organización impulsa programas de educación laboral y formación técnica para comunidades vulnerables.
El gesto de Metallica se suma a otras iniciativas del sector musical en favor de Venezuela. La banda canadiense RUSH colaboró con la organización Fantoons para vender una camiseta de edición limitada, destinando todos los ingresos a Hogar Bambi, una fundación que atiende a niños huérfanos y en situación de abandono en el país.
Paralelamente, Metallica tiene programada una residencia de conciertos en el recinto Sphere de Las Vegas, como parte de su gira Life Burns Faster. Los shows se llevarán a cabo del 1 de octubre de 2026 al 13 de marzo de 2027, consolidando la presencia de la banda en Norteamérica mientras continúa su labor filantrópica.
Las operaciones de ayuda en Venezuela siguen en desarrollo, con la participación de organismos internacionales, autoridades locales y organizaciones civiles, que trabajan conjuntamente para atender a los damnificados y reconstruir las áreas más afectadas por los sismos.