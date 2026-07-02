México rompe récord de audiencia, pero TV Azteca vence a Televisa en señal abierta

El partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador rompió récords de audiencia en México. Según datos publicados por las propias televisoras, Televisa acumuló 35.3 millones de televidentes, de los cuales 28.4 millones fueron en señal abierta y 6.9 millones a través de la plataforma digital ViX, consolidándose como el grupo con mayor alcance global para los encuentros del Tri.
Sin embargo, en la competencia directa de canales de señal abierta, TV Azteca 7 se impuso a los canales de Televisa. La transmisión de Azteca 7 obtuvo 10.12 puntos de rating, superando a Canal 5, que registró 9.13 puntos. Este resultado rompe el empate técnico que se mantenía en partidos anteriores y coloca a la señal del Ajusco como la favorita del público mexicano para seguir a la Selección Nacional.
El liderazgo de Azteca 7 en audiencia abierta se había anticipado en encuentros previos: frente a Sudáfrica, la señal sumó 5.3 puntos, por encima de Las Estrellas y Canal 5; contra Corea del Sur la diferencia fue mínima (7.15 vs. 7.13), y en el partido contra República Checa Azteca 7 obtuvo 6.74 puntos frente a 6.67 de Canal 5. El duelo contra Ecuador marcó el punto de inflexión definitivo, desplazando a Televisa del primer lugar en señal abierta para partidos del Mundial.
En términos de audiencia total, Televisa sigue liderando gracias a la combinación de señal abierta y la plataforma digital ViX. No obstante, la preferencia del público mexicano por la transmisión en señal abierta recae ahora en TV Azteca, que consolida su posición como la opción predilecta para seguir al Tri en los próximos encuentros.
Con la victoria 2‑0 de México, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el equipo avanza a los octavos de final donde enfrentará a Inglaterra, manteniendo la expectativa de seguir generando altos niveles de audiencia en la fase decisiva del torneo.