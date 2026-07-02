México rompe récord de audiencia, pero TV Azteca vence a Televisa en señal abierta

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Aunque Televisa lideró la audiencia total con 35.3 millones de televidentes, TV Azteca 7 se posicionó como la señal abierta preferida, alcanzando 10.12 puntos de rating frente a los 9.13 de Canal 5.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/07/2026 09:16 AM.
En Espectáculos y editada el 02/07/2026 09:49 AM.