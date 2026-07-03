¿Qué le pasó a Alexis Ayala? Su foto desde una camilla desata preocupación

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El actor mexicano volvió a generar polémica al publicar una imagen desde una camilla, recordando el infarto que sufrió hace casi una década y subrayando la gratitud que siente tras su reciente separación de Cinthia Aparicio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/07/2026 09:23 AM.
En Espectáculos y editada el 03/07/2026 10:15 AM.