¿Qué le pasó a Alexis Ayala? Su foto desde una camilla desata preocupación

Alexis Ayala, conocido por sus papeles en telenovelas como Lo que la vida me robó, volvió a ser el centro de la conversación en redes sociales al publicar una fotografía desde una camilla, acompañada de la frase “Aviso de vida”. La publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones, no solo remite al infarto que sufrió hace casi diez años, sino que también sirve como reflexión tras su reciente divorcio de Cinthia Aparicio.
El actor explicó que, tras el episodio cardíaco que lo dejó al borde de la muerte, decidió vivir cada día como si fuera el “primer día de su vida”. En la foto, que muestra la camilla de un consultorio médico, Ayala escribe que ha “vivido más desde que se le dio una segunda oportunidad”. Añade que, a pesar de los “amores y desamores, tristezas y alegrías, ganancias y pérdidas”, mantiene “la garra del coraje y la entrega de la entraña”.
El contexto de la publicación se vuelve aún más relevante al considerarse que, apenas meses antes, el actor confirmó su divorcio de Cinthia Aparicio después de tres años de matrimonio. En una entrevista reciente, Ayala explicó que la separación se debió a metas distintas y a la decisión de no tener hijos, tema que también surgió en la entrevista concedida por Aparicio a una revista nacional.
Desde la publicación, los internautas han especulado sobre la posible relación entre la foto y la salud del actor, aunque no se ha reportado ninguna complicación médica reciente. La mayoría de los comentarios se centran en la “segunda oportunidad” que el actor menciona y en la admiración por su actitud positiva frente a la adversidad.
En redes, Ayala ha sido apodado el “Brad Pitt mexicano” y su mensaje ha sido interpretado como un llamado a valorar la vida y a perseguir los sueños, sin importar los obstáculos personales o sentimentales.
Mientras tanto, la prensa del corazón sigue siguiendo de cerca la vida sentimental del actor, con rumores sobre posibles nuevas relaciones que, por el momento, permanecen sin confirmación oficial.