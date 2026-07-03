Diana Golden demandará a Alfredo Adame por uso del nombre “Golden Boy”

La actriz Diana Golden confirmó que presentará una demanda contra su ex cónyuge, el actor Alfredo Adame, por el uso del nombre artístico “Golden Boy”, el cual considera parte esencial de su identidad profesional.
Asimismo, la actriz denunció presuntos actos de violencia que, según su versión, ocurrieron mientras estaban casados, y señaló que dichos episodios reforzaron su decisión de distanciarse públicamente de su ex esposo.
Se espera que la demanda sea presentada formalmente en los próximos días, una vez que Diana Golden concluya sus compromisos laborales.