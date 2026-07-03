Diana Golden demandará a Alfredo Adame por uso del nombre “Golden Boy”

...

La actriz Diana Golden declaró que iniciará acciones legales contra su ex esposo, Alfredo Adame, por la supuesta apropiación del nombre artístico “Golden Boy”, y recordó episodios de violencia y malos recuerdos durante su matrimonio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/07/2026 11:50 AM.
En Espectáculos y editada el 03/07/2026 12:08 PM.