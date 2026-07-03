“Parece IA”: Jodie Foster cuestiona el guion de la película F1 de Brad Pitt

...

En el Aspen Ideas Festival, Jodie Foster cuestionó la originalidad de la película “F1”, protagonizada por Brad Pitt, al describirla como una obra con una estructura “exactamente la que se enseña en la escuela” y con un guion de tono “computarizado”. La actriz vinculó su percepción al creciente uso de la inteligencia artificial en Hollywood y advirtió sobre sus posibles efectos en empleos y creatividad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/07/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 03/07/2026 11:06 AM.