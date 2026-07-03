Maná cantará antes del México vs Inglaterra y encenderá el Estadio Ciudad de México

La banda mexicana Maná, liderada por Fher Olvera, será la encargada de abrir la noche del duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, con un concierto en el Estadio Ciudad de México. La presentación está programada para iniciar alrededor de las 18:00 h del domingo 5 de julio, minutos antes del pitazo inicial.
El espectáculo, que reunirá a miles de aficionados que ingresen al recinto, incluirá los temas más emblemáticos del repertorio del grupo, aunque la lista oficial de canciones no ha sido revelada. La iniciativa, anunciada por Azteca Deportes, busca potenciar la atmósfera festiva y marcar una jornada que podría quedar grabada en la memoria del Tricolor.
El concierto llega en medio de una curiosa interacción en redes sociales entre Fher Olvera y el cantante británico Liam Gallagher, quien había pronosticado una victoria inglesa de 5‑0. Olvera respondió con una frase que se viralizó, añadiendo un toque de humor y orgullo nacional a la previa del partido.
Para los seguidores que no puedan asistir al estadio, la transmisión del encuentro será gratuita por Azteca 7 y Canal 5, con cobertura completa a partir de las 17:30 h, además de la opción de verlo en la plataforma ViX Premium.
El partido representa una oportunidad histórica para la Selección Mexicana, que busca avanzar a cuartos de final y romper una barrera que hasta ahora le ha impedido superar la fase de octavos en una Copa del Mundo. La combinación de fútbol y música promete una tarde de emociones que iniciará con el rock en vivo, continuará con el himno nacional y culminará con la esperanza de que el Tricolor logre uno de los golpes más importantes de su historia.