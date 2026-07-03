Maná cantará antes del México vs Inglaterra y encenderá el Estadio Ciudad de México

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La agrupación mexicana Maná ofrecerá un concierto previo al octavo de final entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, creando una jornada histórica que combina fútbol y música en el Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/07/2026 10:22 AM.
En Espectáculos y editada el 03/07/2026 10:31 AM.