Pati Chapoy se suma a la búsqueda de aficionada que lanzó cerveza en el Mundial

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Tras el triunfo de México sobre Ecuador (2‑0) en el Mundial 2026, la conductora Pati Chapoy apoyó una iniciativa en redes sociales para dar a conocer la identidad de la mujer que lanzó cerveza a un aficionado ecuatoriano en el Estadio Ciudad de México. La agencia de viajes LCH Luxury Travel negó cualquier vínculo con la joven, mientras el caso se inserta en una serie de incidentes de violencia y cancelación digital en el torneo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/07/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 03/07/2026 10:19 AM.