¡Va con el Tri! El Pato Merlín estará en el México vs Inglaterra del Mundial 2026

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Karla Gómez reveló que el famoso Pato Merlín, viral durante el Mundial 2026, tiene boleto confirmado para el partido México vs. Inglaterra. La dueña lo describe como un amuleto de suerte y detalla su presencia en los estadios y su icónica vestimenta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/07/2026 09:23 AM.
En Espectáculos y editada el 03/07/2026 11:28 AM.