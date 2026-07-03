¡Va con el Tri! El Pato Merlín estará en el México vs Inglaterra del Mundial 2026

El Pato Merlín, el "patito mundialista" que se ha convertido en sensación viral, asistirá al duelo México‑Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Según declaró su dueña, Karla Gómez, el ave de dos años ya cuenta con autorización oficial para ingresar al Estadio Azteca y será considerado un amuleto de buena suerte para la Selección Mexicana.
Gómez explicó que Merlín ha acompañado a su familia a varios partidos, entre ellos los encuentros contra Chequia, Colombia y Ecuador, y que los organizadores del torneo le han facilitado el acceso a zonas especiales dentro del recinto. "Es como un hijo más; lo vemos como un amuleto de la Selección", afirmó la madre del pato.
El origen de la fama del animal se remonta al partido inaugural del Mundial, cuando apareció vendiendo aguas y luciendo un jersey de la selección y zapatillas a medida. Desde entonces, sus videos se viralizaron en redes sociales, convirtiéndolo en una figura reconocida a nivel nacional e internacional.
Para el próximo 5 de julio, Merlín viajará a la Ciudad de México con su familia y llevará su característico atuendo, listo para "animar" a los jugadores. La entrevista también reveló que el pato está hecho de madera, detalle que surgió tras la pregunta de Gómez sobre su fabricación.
Los organizadores ya han emitido instrucciones para que Merlín pueda entrar al estadio sin contratiempos, reforzando su papel como símbolo de apoyo y esperanza para los aficionados mexicanos.