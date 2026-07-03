Rosalía dona a UNICEF para apoyar a niños afectados por terremotos en Venezuela

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La cantante española y su fundación aportan a UNICEF recursos que permitirán suministrar agua potable, atención médica y espacios seguros a miles de niños venezolanos tras los sismos del 24 de junio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/07/2026 11:49 AM.
En Espectáculos y editada el 03/07/2026 11:59 AM.