Rosalía dona a UNICEF para apoyar a niños afectados por terremotos en Venezuela

La cantante española Rosalía, a través de la Fundación Rosalía, realizó una donación a UNICEF para apoyar a los niños afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, dejando miles de víctimas y una grave crisis humanitaria.
UNICEF agradeció públicamente el gesto en sus redes sociales, señalando que la contribución permitirá suministrar agua potable a más de 30,000 niños durante un mes, brindar atención médica a 25,000 personas durante tres meses y habilitar espacios seguros para proteger a miles de menores en situación de vulnerabilidad.
Según la agencia, alrededor de 680,000 niños requieren asistencia humanitaria urgente tras los sismos de magnitud 7.5 y 7.2 que impactaron Caracas y varios estados del norte del país. Las prioridades son garantizar acceso a agua potable, atención sanitaria, apoyo psicológico y refugios seguros.
Rosalía había manifestado su preocupación por la tragedia durante su concierto en Las Vegas, donde hizo una pausa para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, asegurando que haría todo lo posible por ayudar.
Esta donación se suma a una larga lista de iniciativas solidarias de la artista, que incluye la venta de objetos personales para recaudar fondos, la participación en conciertos benéficos por Palestina y su colaboración como voluntaria con World Central Kitchen tras la DANA que afectó la Comunidad Valenciana en 2024.