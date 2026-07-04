Así podría estructurarse el acuerdo prenupcial de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada este fin de semana en el Madison Square Garden, ha despertado el interés de juristas y medios internacionales por el posible acuerdo prenupcial que la pareja habría suscrito para salvaguardar sus patrimonios.
Según informó The Independent, el abogado de familia y matrimonios con sede en Nueva York, Bruggemann, anticipa que el documento será uno de los más complejos elaborados para una celebridad, comparable a "una novela corta" por la cantidad de cláusulas que incluiría.
Por su parte, la Associated Press confirmó que la ceremonia se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad y que, hasta el momento, la pareja no ha hecho público ningún documento legal.
En conclusión, aunque el acuerdo prenupcial de Taylor Swift y Travis Kelce sigue siendo confidencial, los análisis de especialistas indican que será un contrato exhaustivo, diseñado para proteger los intereses financieros de ambos en un matrimonio que ha captado la atención mundial.