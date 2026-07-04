Así podría estructurarse el acuerdo prenupcial de Taylor Swift y Travis Kelce

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Expertos en derecho familiar analizan los posibles términos de un prenupcial que protegería los 2 mil millones de dólares de la cantante y los 70 millones del jugador de la NFL, tras su boda en el Madison Square Garden.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/07/2026 09:54 AM.
En Espectáculos y editada el 04/07/2026 01:52 PM.