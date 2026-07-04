Angry Birds 3 abordará la paternidad y sus retos en su nuevo tráiler

El tráiler publicado esta semana de Angry Birds 3 revela que la nueva entrega de la franquicia animada, basada en el popular juego de 2009, se centrará en la paternidad de Red. En el avance, el ave roja ha formado una familia con Silver y ahora enfrenta el mayor reto de su vida: criar a sus tres hijos, Ollie, June y Glyder, y a su mascota araña.
Una escena muestra a Red acompañando a Glyder a la escuela, donde el pequeño es interrogado sobre “pájaros que sean mejores que él”. El niño responde citando una serie de celebridades combinadas con nombres de aves, lo que subraya el tono cómico y familiar de la película.
El avance también incluye a Chuck y Bomb como niñeros de Ollie, quien se vuelve hiperactivo tras consumir una bebida azucarada. La tregua entre aves y cerdos persiste, y se vislumbra un torneo deportivo en un estadio con forma de nido, reforzando la idea de convivencia y competencia amistosa.
Aunque el personaje Águila Poderosa, una calva y corpulenta águila, no aparece en el tráiler, su actor de voz en inglés, John Cohen, confirmó su participación. La película contará con un elenco de voces originales que incluye a Jason Sudeikis, Josh Gad, Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Marcello Hernández, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, entre otros.
Dirigida por John Rice, Angry Birds 3 se estrenará en los cines en diciembre, sin revelar aún detalles adicionales de la trama.