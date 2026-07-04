Angry Birds 3 abordará la paternidad y sus retos en su nuevo tráiler

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El avance de la tercera entrega de la saga animada de Angry Birds muestra a Red como padre de tres hijos, mientras la película, dirigida por John Rice, llegará a los cines en diciembre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/07/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 04/07/2026 06:46 AM.