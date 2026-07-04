Fabiola Martínez desata polémica al revelar que necesita 80 mil pesos semanales de su pareja

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La conductora e influencer regiomontana Fabiola Martínez declaró que necesita que su pareja le proporcione 80,000 pesos cada semana para cubrir sus gastos, generando un intenso debate en redes sociales. La polémica se reaviva tras su relación con el influencer Alex Montiel, alias “Escorpión Dorado”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/07/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 04/07/2026 06:59 AM.