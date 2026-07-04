Fabiola Martínez desata polémica al revelar que necesita 80 mil pesos semanales de su pareja

La presentadora y creadora de contenido Fabiola Martínez volvió a ser el centro de la controversia al afirmar, durante el podcast Los Parrilleros, que una pareja debe aportarle alrededor de 80 mil pesos semanales para sostener su estilo de vida. La influencer explicó que esa suma cubre colegiaturas, la universidad, gastos médicos, seguros de sus vehículos, el sueldo de la trabajadora del hogar y otros desembolsos vinculados a su hija.
Martínez precisó que sus gastos fijos mensuales ascienden a 200 mil pesos y que, incluso una visita al supermercado implica un gasto de entre 10 y 12 mil pesos, al comprar exclusivamente productos orgánicos. Al ser cuestionada sobre la necesidad de contar con una “buena estabilidad económica” en su pareja, la conductora respondió sin rodeos: “Necesito que me provean 80 mil pesos por semana”.
El comentario reavivó la polémica que surgió en junio de 2025, cuando Martínez reveló su relación con el influencer Alex Montiel, conocido como “Escorpión Dorado”. En aquel entonces, Montiel estaba casado con Dana Arizu y defendió que mantenía una relación abierta con su esposa. Fabiola compartió conversaciones, fotografías y detalles de su vínculo, lo que la mantuvo bajo el escrutinio público.
Desde entonces, la conductora ha participado en diversas entrevistas y podcasts, donde combina temas de su vida personal, la maternidad y los retos de sostener su ritmo de vida como figura pública. Su reciente declaración ha generado reacciones encontradas: seguidores la defienden como una mujer que conoce sus necesidades financieras, mientras críticos la acusan de promover una visión materialista de las relaciones.
Al cerrar su intervención, Martínez lanzó la frase que resume su postura: “¿Cómo ven a esta churpia con la realidad bien alterada?” La polémica continúa en redes, y la audiencia espera si la influencer ofrecerá más detalles o ajustará su postura ante la creciente presión social.