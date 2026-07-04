Luis Ernesto Franco rompe el silencio: revela el abuso que marcó su infancia y cambió su vida

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El actor confiesa el abuso sexual que vivió de niño, detalla su historia familiar y explica cómo la fe y el apoyo de su entorno le ayudaron a superar la trauma.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/07/2026 07:06 AM.
En Espectáculos y editada el 04/07/2026 01:50 PM.