Luis Ernesto Franco rompe el silencio: revela el abuso que marcó su infancia y cambió su vida

En una entrevista concedida a Pati Chapoy, el actor, modelo, escritor y productor mexicano Luis Ernesto Franco confirmó públicamente que fue víctima de abuso sexual durante su niñez, afirmando: "Sí, lo posteé". El testimonio, que surgió en medio de una conversación sobre su vida personal, se convirtió en el eje central de la entrevista.
Franco relató que sus padres se separaron cuando él tenía cuatro años, y que vivió con su padre hasta los once, cuando volvió brevemente a la casa de su madre biológica. A los trece años fue expulsado de ambos hogares, lo que lo obligó a transitar varios años cambiando de domicilio y sin un refugio estable. Estas circunstancias, explicó, fueron la base de sus problemas de conducta y su constante enfrentamiento con la autoridad.
El actor describió el abuso sexual como una herida que permaneció latente a lo largo de su carrera artística. Aun cuando su vida profesional avanzaba, el peso emocional de esos hechos lo acompañaba, llevándolo a considerar el suicidio tras el fallecimiento de su padre y su divorcio. "En ese momento pensé en quitarme la vida", confesó Franco.
La salida de esa profunda oscuridad llegó, según sus propias palabras, a través de la fe. El actor encontró consuelo en la espiritualidad, lo que le permitió reenfocar su vida, conocer a su actual esposa Rosa, formar una familia y tener un hijo. Actualmente, continúa trabajando en su sanación emocional y ha creado una comunidad de apoyo que comparte experiencias y brinda respaldo a otras personas que han vivido situaciones similares.
Franco subrayó que, pese a los retos, sigue activo en la industria del entretenimiento y mantiene su compromiso de visibilizar el tema del abuso sexual, con la esperanza de que su testimonio sirva de impulso para que más víctimas encuentren la fuerza para hablar y buscar ayuda.