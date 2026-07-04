Maná encabezará el show de medio tiempo del México vs Inglaterra; aquí podrás verlo en vivo

Maná encabezará el show de medio tiempo del partido México vs Inglaterra, octavo de final del Mundial 2026. La transmisión oficial del encuentro, que incluye la presentación de la banda, estará disponible en la plataforma de streaming Vix, la cual posee los derechos de difusión del torneo en México.
Los usuarios de Vix podrán ver el espectáculo sin interrupciones y en tiempo real desde dispositivos móviles, smart TV y computadoras. Además, la señal abierta también cubrirá el show: Canal 5 y Azteca 7 emitirán la transmisión del partido y, por ende, del concierto de medio tiempo.
Esta participación marca la segunda gran aparición de Maná en la Copa del Mundo. La banda ya había actuado en la ceremonia de inauguración el 11 de junio, interpretando "Oye mi amor" ante miles de espectadores en el Estadio Ciudad de México, y recientemente ofreció un concierto especial en La Minerva, Guadalajara, como parte de los eventos paralelos del torneo.
Los fanáticos podrán seguir los preparativos y contenidos exclusivos de la banda a través de sus redes sociales, donde se esperan adelantos y detrás de cámaras del espectáculo.
En resumen, para no perderse el esperado show de Maná durante el medio tiempo del México vs Inglaterra, sintonice Vix o los canales abiertos Canal 5 y Azteca 7 el día del partido.