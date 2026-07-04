Maná encabezará el show de medio tiempo del México vs Inglaterra; aquí podrás verlo en vivo

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Maná será el artista del medio tiempo del octavo de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026. El espectáculo se transmitirá en vivo por Vix y también en los canales de televisión abierta Canal 5 y Azteca 7.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/07/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 04/07/2026 06:50 AM.