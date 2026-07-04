Taylor Swift y Travis Kelce se casan en una boda secreta en el Madison Square Garden

Taylor Swift y Travis Kelce oficializaron su relación con una boda íntima en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva Ciudad, según confirmó el propio estadio. En una pantalla gigante del recinto apareció el mensaje “JusT&T Married”, disipando las dudas que rodeaban la supuesta unión.
La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de felicitaciones de los millones de seguidores de la cantante. La publicista de Swift, Tree Paine, confirmó que la ceremonia contó con la presencia de varias celebridades y que el actor Adam Sandler ofició el enlace.
El evento, descrito como una “cena de ensayo” para 100 invitados el jueves, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad: vallas alrededor del estadio, una gran carpa blanca en la entrada VIP y cortinas que cubrían las ventanas para evitar la filtración de imágenes. Para el día de la boda, el viernes, se invitó a mil personas bajo la condición de no usar teléfonos y de firmar acuerdos de confidencialidad.
En cuanto a los padrinos, la pareja optó por un formato poco convencional: el hermano de Swift actuó como padrino principal, mientras que el hermano de Kelce, Jason, desempeñó el rol de padrino de boda. No hubo damas de honor ni padrinos tradicionales.
Los invitados recibieron cajas de terciopelo negro grabadas con las iniciales de la pareja, que contenían una copa de champán adornada con diamantes, según reportaron medios de entretenimiento.
Esta boda marca uno de los momentos más esperados de la temporada de celebridades, consolidando la unión de dos de los nombres más influyentes del mundo del espectáculo y del deporte.