Taylor Swift y Travis Kelce se casan en una boda secreta en el Madison Square Garden

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La cantante y el jugador de la NFL contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en el Madison Square Garden de Nueva York, confirmada por el propio recinto y la publicista de Swift.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/07/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 04/07/2026 06:45 AM.