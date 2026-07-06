Matan a Adán Rodríguez, exvocalista de Los Nuevos Rebeldes, frente a su domicilio en Culiacán

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El cantante norteño Adán Rodríguez, de 29 años, fue asesinado a balazos alrededor de las 21:00 h del domingo 6 de julio mientras se encontraba en la cochera de su casa en Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía de Sinaloa abrió la investigación y el caso se suma a una serie de atentados contra músicos en la región.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 10:36 AM.