Matan a Adán Rodríguez, exvocalista de Los Nuevos Rebeldes, frente a su domicilio en Culiacán

En la noche del domingo 6 de julio de 2026, Adán Rodríguez, cantante norteño y exvocalista de la agrupación Los Nuevos Rebeldes, perdió la vida cuando un grupo de sujetos armados le disparó repetidamente frente a su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Breñovieja y Ampuero del fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán.
Según los reportes de la Fiscalía General del Estado, los agresores llegaron a bordo de un vehículo, se posicionaron en la zona de la cochera y, sin mediar advertencia, efectuaron varios disparos que causaron la muerte instantánea del joven. Elementos de seguridad y emergencias fueron alertados mediante el 911; al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida y acordonaron la escena para iniciar las diligencias periciales.
Adán Rodríguez nació el 24 de noviembre de 1996 en Culiacán y estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ingresó a Los Nuevos Rebeldes a finales de la década de 1990, desempeñándose como vocalista y bajo sexto durante aproximadamente dos años, antes de abandonar la banda en febrero de 2025 para lanzar su carrera como solista. En sus 19 años de trayectoria musical, el artista mantuvo una presencia activa en redes sociales, con más de 20 000 seguidores en Instagram y un canal de YouTube donde, dos meses antes de su muerte, compartió versiones en vivo de canciones como “Coleccionando Heridas”, “Consejos Gratis” y “Media Naranja”.
Rodríguez era padre de una niña de alrededor de cinco años y, hasta 2024, compartía en sus redes fotografías con su pareja y su hija, mostrando una vida familiar estable pese a la violencia que azota a la comunidad musical sinaloense.
El homicidio de Rodríguez se suma al de Julio César “N”, acordeonista del Grupo Arraigado, asesinado el 25 de febrero de 2026, y al atentado contra los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, ocurrido un mes antes. Ambos casos reflejan una escalada de ataques armados contra figuras públicas y artistas en Sinaloa, un fenómeno que las autoridades estatales están investigando con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública y peritos forenses.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha divulgado nombres de los presuntos responsables ni motivaciones del crimen, aunque se mantiene la hipótesis de que el ataque podría estar vinculado a la violencia del narcotráfico que ha afectado a varios músicos que interpretan corridos con referencias a organizaciones delictivas.