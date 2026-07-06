Aldo de Nigris rompe en llanto en vivo tras la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026

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El exfutbolista y influencer Aldo de Nigris se quebró en lágrimas durante una transmisión en directo al analizar la derrota 3‑2 del Tri frente a Inglaterra, que dejó a México fuera de los octavos de final del Mundial 2026 en casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 10:38 AM.