Celebridad reacciona a la eliminación simultánea de México y Brasil del Mundial 2026

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La cantante Anahí, ex‑integrante de RBD, publicó en X el mensaje “Sobreviviendo por pura ansiedad …MX BR” tras la caída de ambas selecciones en octavos de final, generando gran repercusión en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 10:46 AM.