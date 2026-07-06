Celebridad reacciona a la eliminación simultánea de México y Brasil del Mundial 2026

La eliminación de México y Brasil del Mundial de la FIFA 2026 provocó una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas la de la cantante Anahí. Con más de 7.6 millones de seguidores en X, la artista compartió el texto “Sobreviviendo por pura ansiedad …MX BR”, aludiendo directamente a los dos equipos latinoamericanos que quedaron fuera el domingo 5 de julio.
Los resultados se consumaron en la ronda de octavos de final. México perdió 3‑2 contra Inglaterra en el Estadio Azteca, pese a jugar con ventaja numérica y contar con el apoyo de más de 80,000 aficionados. El delantero Raúl Jiménez anotó de penal, pero fue Jude Bellingham quien marcó los dos goles decisivos. Tras el partido, el director técnico Javier Aguirre anunció su salida y Rafael Márquez asumirá la dirección del Tricolor.
Brasil cayó 2‑1 ante Noruega en el Estadio Nueva York. Erling Haaland anotó dos goles, a los 11 y 90 minutos, sellando la eliminación de la Canarinha. El partido también marcó el retiro de Neymar de la selección, quien ingresó de cambio y anotó el único gol brasileño de penal. La derrota intensificó la crisis técnica del equipo, pese a la reciente contratación del entrenador Carlo Ancelotti.
El mensaje de Anahí se viralizó rápidamente. Aficionados y usuarios de redes compartieron memes, comentarios de apoyo y expresaron la frustración y ansiedad que sintieron tras la doble eliminación. La cantante, conocida por su activa presencia en redes y su afición por la selección mexicana, sintetizó el sentir de millones de seguidores con su breve publicación.
Con México y Brasil fuera, la representación latinoamericana desapareció de la fase decisiva del torneo. Inglaterra y Noruega avanzarán a cuartos de final, donde se enfrentarán en Miami Gardens, Florida, mientras que la comunidad futbolera sigue analizando el futuro de ambas selecciones y el impacto de las reacciones públicas.