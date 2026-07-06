Ariadne Díaz cumple apuesta y se pinta el cabello tras eliminación del Tri ante Inglaterra

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La actriz Ariadne Díaz prometió pintarse el cabello si México perdía ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026. Tras la eliminación del Tri, la celebridad confirmó que cumplirá la apuesta en sus redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 05:30 PM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 04:25 PM.