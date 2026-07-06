Ariadne Díaz cumple apuesta y se pinta el cabello tras eliminación del Tri ante Inglaterra

La apuesta quedó clara y el resultado no fue favorable para México. En la previa del duelo de octavos de final del Mundial 2026, la actriz Ariadne Díaz, presente en el Estadio Azteca, aceptó el reto de pintarse el cabello si la Selección mexicana no lograba la victoria contra Inglaterra. El 27 de junio, el Tri cayó 2-1 y quedó eliminado, lo que obligó a la celebridad a cumplir su promesa.
Durante la transmisión, la periodista de TVNotas le preguntó a Ariadne qué estaría dispuesta a hacer en caso de derrota. La respuesta fue inmediata: "Me pintaré el cabello y lo compartiré con mis seguidores". La actriz también aseguró que celebraría a lo grande si México ganaba, pero la realidad fue otra.
Tras el pitido final, la tristeza se apoderó del estadio y de los aficionados. Aldo de Nigris, exjugador y comentarista, no pudo contener las lágrimas en vivo. En medio del lamento, Ariadne Díaz tomó su teléfono y anunció que cumpliría la apuesta. En su historia de Instagram, publicada a las 02:15 h, mostró el proceso de teñido: una melena rojiza que contrasta con su habitual tono oscuro.
El video del cambio de look, que ha sido compartido por la cuenta oficial de la actriz (@ariadne), ya supera los 1.2 millones de reproducciones en Instagram y TikTok. En la publicación, Ariadne escribe: "Prometí y lo cumplo. Gracias a todos por el apoyo, aunque el corazón está roto por nuestro México".
La apuesta de Ariadne Díaz se suma a la larga lista de celebridades que se involucraron en el Mundial 2026, apoyando a sus selecciones con camisetas, cantos y, en algunos casos, promesas arriesgadas. Otros nombres presentes en el Estadio Azteca fueron Fher Olvera, quien protagonizó una discusión en redes con Liam Gallagher, y varios actores y cantantes que mostraron su patriotismo.
Con la eliminación, el enfoque ahora se dirige a la fase de grupos y a la preparación para futuros torneos. Mientras tanto, Ariadne Díaz seguirá compartiendo su proceso de teñido y, según sus palabras, "se volverá loca" celebrando cualquier próximo triunfo del Tri.