Celebridades que asistieron al partido México vs Inglaterra en el Estadio Azteca

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Miles de aficionados llenaron el Estadio Azteca para el duelo México‑Inglaterra, y entre la algarabía se distinguieron varias figuras del espectáculo mexicano e internacional. Belinda, Danna Paola, Sebastián Rulli, Camila Cabello, Lupita Nyong’o y otros fueron captados apoyando a la Selección, mientras que actores de Hollywood mostraron su respaldo a Inglaterra.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 01:56 PM.