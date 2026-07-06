Celebridades que asistieron al partido México vs Inglaterra en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca volvió a ser el epicentro de la pasión futbolera cuando México recibió a Inglaterra en un encuentro clave del Mundial 2026. Además de la masiva afluencia de aficionados, la transmisión del partido mostró a un grupo de celebridades que se sumaron al ambiente festivo, convirtiéndose en un punto de referencia para los medios y las redes sociales.
En resumen, el partido México‑Inglaterra no solo fue una cita futbolística, sino también una vitrina para la unión entre el deporte y el entretenimiento, donde artistas, actores e influencers se convirtieron en parte del fervor nacional.