Checo Pérez dedica emotivo mensaje a México tras eliminación del Tri en el Mundial 2026

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El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez expresó su tristeza y gratitud como aficionado tras la derrota de la Selección en octavos de final contra Inglaterra, resaltando la unión del país y augurando mejores momentos futuros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 01:28 PM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 04:30 PM.