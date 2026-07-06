Checo Pérez dedica emotivo mensaje a México tras eliminación del Tri en el Mundial 2026

México cayó eliminado en octavos de final del Mundial 2026 tras perder 3-2 contra Inglaterra. A pesar del resultado, la afición mostró un ánimo de celebración por la lucha de la Selección, y el piloto Sergio "Checo" Pérez se sumó a ese sentir con un mensaje emotivo dirigido a los mexicanos.
El piloto continuó agradeciendo a la afición: "A mi país por haber hecho esta fiesta como la hicieron, es un orgullo para mí ver cómo otros países se expresan de mi país, de cómo disfrutaron. Me dio mucho gusto ver a todos los mexicanos unidos, es algo que les quiero agradecer y espero que esto nos haya dejado la selección y este mundial y que se quede esto".