Danna Paola y Belinda responden con apoyo al Tri previo al choque ante Inglaterra

En los minutos previos al inicio del encuentro entre México e Inglaterra, Danna Paola y Belinda aprovecharon una pausa en la grabación de su primer video musical para publicar un mensaje de apoyo al Tri. En el clip, ambas lucen la camiseta tricolor y, con tono humorístico, la cantante de "Luz sin gravedad" inicia con la frase popular "¿Y si sí?", a lo que Belinda responde con entusiasmo, generando una ola de reacciones entre los aficionados.
El gesto se dio a conocer después de que el cantante británico Liam Gallagher anunciara en redes sociales su predicción de una victoria contundente para Inglaterra, provocando una intensa discusión entre seguidores de ambos países. La intervención de las artistas mexicanas sirvió como contrapeso, reforzando el ánimo del público nacional.
Además de Danna Paola y Belinda, otras personalidades del entretenimiento se sumaron al respaldo del conjunto nacional. Los Ángeles Azules publicaron un mensaje de aliento, Alejandro Fernández deseó éxito a los jugadores, y Alex Lora, Marco Antonio Solís y Dulce María también compartieron palabras de apoyo en sus plataformas digitales.
El video de las cantantes se difundió rápidamente en Twitter, Instagram y TikTok, acumulando miles de reproducciones y comentarios que expresan confianza en que México logrará un resultado positivo frente a la Selección inglesa. La interacción generada por estas publicaciones ha alimentado la conversación en redes sociales, donde la expectativa de un buen desempeño del Tri se mantiene en aumento.
Con el respaldo de figuras del espectáculo y la pasión de sus seguidores, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Inglaterra con la esperanza de avanzar a la siguiente ronda del torneo.