Danna Paola y Belinda responden con apoyo al Tri previo al choque ante Inglaterra

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Las cantantes, mientras grababan su primer tema conjunto, enviaron un video de aliento a la Selección Mexicana, sumándose a otras figuras del espectáculo que respaldan al equipo antes del partido contra Inglaterra.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 02:10 PM.