México cae 3-2 ante Inglaterra y queda fuera del Mundial 2026; famosos reaccionan con humor y orgullo

En un vibrante encuentro que se decidió en los últimos minutos, la Selección Mexicana fue eliminada por Inglaterra con marcador de 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026. El resultado dejó al país sin avanzar a la siguiente ronda, pero desató una avalancha de reacciones de celebridades que, a través de sus plataformas digitales, mostraron apoyo, humor y reconocimiento al esfuerzo del equipo.
Rocío Banquells, actriz y cantante, fue una de las primeras en subirse al trend. En un video publicado minutos después del pitido final, la artista, vestida con la playera del Tri, exclamó con tono dramático: "¿Y ya? ¿Fue todo? Ush, fue todo", combinando frustración y humor para conectar con la afición.
El cantante José José Jr. compartió una foto del partido en su pantalla y escribió: "Orgulloso de nuestros guerreros. El corazón sigue latiendo con la misma pasión de siempre". Por su parte, la influencer y modelo Ana Sofía Henao publicó un meme que mostraba a los jugadores mexicanos levantando una bandera de papel mientras el marcador mostraba el 3‑2, acompañada del texto: "¡Así se gana con estilo!".
El actor y comediante Eugenio Derbez, conocido por su humor ácido, publicó un tuit que combinaba ironía y aliento: "Nos quedamos con la sonrisa, la pasión y la promesa de volver más fuertes. ¡Vamos, México!". Asimismo, la directora de cine Issa López lanzó un breve video en Instagram donde, entre clips del partido, aparecía la frase: "El fútbol es drama, pero el orgullo es eterno".
En redes, la reacción no se limitó al humor. La periodista deportiva Paola Rojas escribió en su cuenta de Twitter: "México mostró corazón y calidad; la derrota no borra el talento que vimos en el campo". Mientras tanto, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, a través de su página oficial, recordó los momentos destacados del juego y concluyó: "Este es solo el comienzo de una nueva era para el Tri".
Los mensajes, que combinaron melancolía, orgullo y una dosis de humor, reflejan la capacidad de la afición mexicana para transformar la adversidad en una oportunidad de unión y esperanza. A pesar de la eliminación, la nación sigue respaldando a su selección, confiando en que el próximo torneo traerá mejores resultados.