México cae 3-2 ante Inglaterra y queda fuera del Mundial 2026; famosos reaccionan con humor y orgullo

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México cayó 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, quedando eliminado. Tras el silbatazo final, diversas figuras públicas mexicanas expresaron su apoyo, humor e ironía en redes sociales, resaltando el orgullo por el desempeño del Tri.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 01:42 PM.