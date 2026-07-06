Flea, de Red Hot Chili Peppers, manda emotivo mensaje a México tras eliminación del Tri

Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, dedicó un emotivo mensaje a México tras la eliminación del Tri en el Mundial 2026. En su publicación, el músico escribió simplemente “México, los amo” y, ante la curiosidad de los internautas, explicó que su vínculo con el país se remonta a los años ochenta, cuando viajaba a México con escasos recursos, dormía en la playa y era alimentado por pescadores locales.
El mensaje surgió después de que México perdiera 3-2 contra Inglaterra en los octavos de final, partido disputado el 5 de julio en el Estadio Azteca ante 80,824 espectadores. El resultado dejó al Ángel de la Independencia sin luces y a la afición en silencio.
El encuentro comenzó con una hora de retraso por el mal clima. México dominó los primeros minutos, pero Jude Bellingham abrió el marcador al 36′ y, dos minutos después, Harry Kane anotó el segundo gol. Julián Quiñones descontó para México al 42′, pero el marcador cerró 1-2 al final del primer tiempo.
En la segunda mitad, Inglaterra jugó con diez hombres tras la expulsión de Jarrell Quansah, pero Harry Kane convirtió un penalti (1-3) y, pese a los goles de Raúl Jiménez (2-3), México no logró empatar.
Mientras Flea mostraba su apoyo, otros artistas reaccionaron de forma distinta. Liam Gallagher, vocalista de Oasis, había bromeado antes del partido a favor de Inglaterra y celebró la victoria en sus redes sociales, lo que generó polémica entre los seguidores mexicanos.
El triunfo inglés le permite a la selección de Inglaterra avanzar a cuartos de final, donde se enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami. Para México, el Mundial 2026 concluyó en el Azteca con la sensación de haber dejado el corazón en la cancha.