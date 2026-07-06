Flea, de Red Hot Chili Peppers, manda emotivo mensaje a México tras eliminación del Tri

...

El bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea, expresó su amor por México en redes sociales después de que la selección mexicana fuera eliminada por Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, generando una ola de apoyo entre los aficionados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 09:17 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 01:22 PM.