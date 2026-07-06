Jaime Camil y Canelo Álvarez encienden el Azteca con mensaje de apoyo a México

En el estadio Azteca, durante el espectáculo de medio tiempo del encuentro amistoso entre México e Inglaterra, el actor Jaime Camil y el campeón mundial de boxeo Canelo Álvarez subieron al escenario para acompañar la presentación de la legendaria banda de rock Maná.
El programa, organizado por la Federación Mexicana de Fútbol y la cadena Televisa, incluyó la aparición de Maná, encabezada por su vocalista Fher Olvera, quien interpretó El Rey, clásico ranchero de José Alfredo Jiménez. La canción, elegida como símbolo de la identidad nacional, sirvió de telón de fondo para los discursos de los invitados.
«¡Viva México! Hoy estamos aquí para demostrar que el corazón de nuestro país late con fuerza en cada cancha, en cada escenario. Que la Selección sienta el apoyo de todos los mexicanos, desde la tribuna hasta el salón de nuestras casas. ¡Vamos con todo, México!»
«México, mantengamos el espíritu de lucha que nos ha llevado a la cima. Cada gol es un golpe de puño al rival. ¡A darlo todo en la cancha y a seguir demostrando que somos los mejores!»
En conclusión, la participación de Jaime Camil y Canelo Álvarez en el show de medio tiempo de Maná no solo animó a la Selección mexicana, sino que también consolidó un mensaje de orgullo nacional que resonó más allá del estadio, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.