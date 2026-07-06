Jaime Camil y Canelo Álvarez encienden el Azteca con mensaje de apoyo a México

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En el espectáculo de medio tiempo del partido México‑Inglaterra, el actor Jaime Camil y el boxeador Canelo Álvarez pronunciaron mensajes de orgullo y aliento a la Selección, enmarcados en la presentación de Maná y la interpretación de “El Rey”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 02:02 PM.