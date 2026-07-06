Maestro Shifu pierde dos millones tras apostar por México contra Inglaterra

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El creador de contenido Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, arriesgó 2  millones de pesos en una apuesta por la victoria de México en el duelo contra Inglaterra y la derrota del conjunto nacional le dejó sin ganancias y sin el Porsche que había planeado comprar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 11:12 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 03:33 PM.