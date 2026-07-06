Maestro Shifu pierde dos millones tras apostar por México contra Inglaterra

El influencer mexicano Adriano Zendejas, alias Maestro Shifu, volvió a ser protagonista de la conversación pública durante el partido México‑Inglaterra, no solo por la serenata que organizó frente al hotel de la selección inglesa, sino también por una apuesta millonaria que resultó en una pérdida de dos millones de pesos.
En una transmisión en vivo, Shifu mostró su entusiasmo previo al encuentro, declarando con seguridad que México ganaría y reveló el monto que apostó: 2 180 000 pesos, con la expectativa de obtener 6 570 000 pesos de ganancia. Recordó una apuesta anterior que le había rendido un millón de pesos y explicó que, de ganar, se compraría un Porsche RS.
El resultado del partido, sin embargo, fue distinto. México cayó derrotado y el creador de contenido, visiblemente afectado, confirmó que había perdido los dos millones apostados. "Estoy triste, la neta. Perdí dos millones, ya estoy que me lleva…", comentó antes de despedirse de su audiencia.
Horas antes del pitazo, Maestro Shifu había llamado la atención al organizar una serenata con banda y pirotecnia frente al hotel donde se hospedaba la selección inglesa. La acción provocó la intervención de la seguridad, que acordonó la zona, pero el streamer y su equipo continuaron la transmisión sin ser detenidos.
El episodio dejó dos lecciones para el influencer: la viralidad de la serenata y el costo económico de una apuesta fallida, que le impidió cumplir el sueño de adquirir el Porsche que había anunciado.