Maná enciende el medio tiempo del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

En el Estadio Ciudad de México, la banda Maná volvió a los escenarios para presentar su show durante el medio tiempo del encuentro de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra. El concierto, parte de la estrategia de la FIFA de integrar expresiones musicales representativas de los países anfitriones, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la jornada.
El espectáculo, encabezado por Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín, fue presentado por el actor Jaime Camil y el boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez, quien elogió la grandeza de México con un discurso cargado de entusiasmo: "¿Eres grande México? ¡Eres muy grande! ¡Que no se nos olvide que hoy estoy aquí para que todo el mundo sepa lo chingones que somos!".
Vestido con la playera verde de la Selección, Camil añadió: "¿Y qué mejor forma de agradecerles a ustedes y al mundo entero que con música?". Álvarez, ante una afición de aproximadamente 80 mil personas, declaró: "Esta es una banda de las que más me encantan, de las que más admiro, de las que más quiero. Gracias, Fher, por representar a México como lo representas. Les presento a Maná. Vamos a cantar".
La presentación arrancó con los acordes de "El Rey", invitando al público a unirse al coro. La respuesta del estadio fue inmediata, con el público entonando el icónico "eo, eo, eo" junto al vocalista. La actuación marcó la tercera presentación de Maná en el torneo, tras dos presentaciones previas en la capital y una en Guadalajara.
Aunque el inicio del partido sufrió un retraso por condiciones meteorológicas adversas, la energía del concierto mantuvo el ánimo de los aficionados, quienes también se congregaron en los alrededores del estadio, en el Centro Histórico y en la avenida Reforma. El ambiente festivo se extendió más allá del recinto, consolidando la jornada como una celebración de la cultura y el deporte.
Con este show, Maná reafirma su papel como embajador musical de México en el escenario mundial, mientras la FIFA continúa promoviendo la integración de la música local en la experiencia de los torneos internacionales.