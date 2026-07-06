Maná enciende el medio tiempo del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

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El grupo Maná ofreció un espectáculo musical durante el medio tiempo del partido de octavos de final entre México e Inglaterra, con la participación de Jaime Camil y Saúl 'El Canelo' Álvarez, en una jornada que se destacó por la combinación de fútbol y cultura mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 01:03 PM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 10:58 AM.