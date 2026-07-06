Maná enciende el estadio con 'El Rey' y responde a la provocación de Gallagher

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La banda tapatía Maná ofreció un espectáculo de medio tiempo en el partido México‑Inglaterra, interpretando “El Rey” y convirtiendo el encuentro en una fiesta nacional. El show, precedido por la intervención de Jaime Camil y Saúl “Canelo” Álvarez, reforzó el orgullo mexicano tras la polémica predicción de Liam Gallagher.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 01:42 PM.