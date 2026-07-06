Maná enciende el estadio con 'El Rey' y responde a la provocación de Gallagher

En el estadio Ciudad de México, la presentación de Maná durante el medio tiempo del octavo de final entre México e Inglaterra se transformó en un acto de orgullo nacional. La banda, integrada por Fher Olvera, Sergio Vallín, Juan Calleros y Álex González, subió al escenario al término de la primera mitad y ofreció una potente versión de “El Rey”, homenaje a José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, acompañada de efectos de fuego y guitarras electrizantes.
El espectáculo fue precedido por la aparición de Jaime Camil y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, quien tomó el micrófono para proclamar: “Eres muy grande que no se nos olvide, hoy estoy aquí para recordar lo chingones que somos, esto es México”. Sus palabras fueron recibidas con una ovación masiva que preparó al público para el show musical.
La actuación de Maná no solo sirvió de entretenimiento, sino que también respondió a la polémica predicción del cantante británico Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien había asegurado una derrota mexicana de 5‑0. Fher Olvera respondió en redes sociales con humor y desafío, reforzando el ánimo de la afición y convirtiendo la canción “El Rey” en un himno de resistencia.
El estadio se convirtió en una sola voz, cantando cada estribillo y celebrando la música tanto como el fútbol. El momento permitió a los espectadores olvidar momentáneamente la tensión del partido y sumergirse en una atmósfera de fiesta y celebración.
Maná ya había participado en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, compartiendo escenario con artistas internacionales como Shakira, Burna Boy y J Balvin. Su regreso al escenario durante los octavos de final consolida su papel como embajadores culturales de México en la máxima fiesta del deporte.