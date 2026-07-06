Mana enciende el Azteca con version rockera de El Rey en el Mexico-Inglaterra 2026

Maná encendió el Estadio Azteca al presentar una versión rockera de “El Rey” durante el espectáculo de medio tiempo del encuentro México‑Inglaterra, octavos de final de la Copa Mundial 2026. La actuación, que reunió a miles de aficionados cantando a coro, se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido, además del intercambio de declaraciones entre el músico británico Liam Gallagher y el vocalista de la agrupación, Fher Olvera.
Los intercambios comenzaron días antes del duelo, cuando Gallagher aseguraba en redes sociales que Inglaterra vencería a México por amplio margen. Olvera respondió con la frase “Ubícate, wey”, que rápidamente se viralizó y encendió la rivalidad amistosa entre ambos países.
El espectáculo de medio tiempo, ya anunciado como una de las atracciones del evento, incluyó la reinterpretación de “El Rey”, una de las piezas más representativas de la música mexicana, compuesta por José Alfredo Jiménez. Maná adaptó el tema a su estilo de rock, mientras la audiencia del Azteca coreaba la letra, demostrando la vigencia del himno popular.
La primera grabación oficial la realizó Alicia Juárez en 1971, seguida por la versión de Pedro Vargas. Jiménez registró su propia interpretación a finales de 1972, poco antes de fallecer en 1973. Décadas después, Vicente Fernández popularizó la canción internacionalmente con un arreglo de mariachi, consolidándola como himno de la música mexicana.
La actuación de Maná cerró una jornada deportiva que, más allá del resultado en el campo, quedó marcada por la unión de la música y el deporte, y por la interacción cultural entre México e Inglaterra.