Mana enciende el Azteca con version rockera de El Rey en el Mexico-Inglaterra 2026

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Durante el partido octavos de final entre México e Inglaterra en la Copa Mundial 2026, Maná interpretó “El Rey” de José Alfredo Jiménez con un arreglo de rock, generando una ola de entusiasmo y reavivando la trayectoria de la canción emblemática de la música ranchera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 01:34 PM.