Manuela Sánchez Michel, hijastra de Rafa Márquez e hija de Alejandro Sanz, lanza su marca de moda

Manuela Sánchez Michel, nacida el 28 de julio de 2001, es la hijastra del exfutbolista y actual entrenador de la Selección Mexicana, Rafa Márquez. Manuela es también la hija del reconocido cantautor español Alejandro Sanz y la modelo mexicana Jaydy Michel, con quien Rafa estuvo casado entre 2014 y 2021.
Tras estudiar Diseño de Moda en el Centro de Diseño de Modas de Guadalajara, la joven lanzó en 2021 su propia línea de trajes de baño bajo la marca Bolge Shorewear. Aunque no siguió los pasos musicales de su padre, ha enfocado su talento en el ámbito de las artes visuales y el diseño, consolidándose como emprendedora en la industria de la moda mexicana.
Manuela mantiene una relación cercana con su medio‑hermano, Leonardo Márquez, hijo de Rafa y Jaydy. La familia ha preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores, aunque las redes sociales revelan la estrecha conexión entre los hermanos.
En el contexto deportivo, Rafa Márquez se confirmó como entrenador de la Selección Mexicana tras la eliminación del Mundial 2026 y la salida de Javier Aguirre, recibiendo el apoyo del exdirector del equipo. Mientras tanto, Manuela sigue construyendo su camino en la moda, residiendo en México y expandiendo su marca.