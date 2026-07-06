Manuela Sánchez Michel, hijastra de Rafa Márquez e hija de Alejandro Sanz, lanza su marca de moda

...

Manuela Sánchez Michel, de 24 años, es la hijastra de Rafa Márquez y la hija del cantautor español Alejandro Sanz y la modelo mexicana Jaydy Michel. Emprendedora de moda, ha construido su carrera lejos del fútbol y la música de sus padres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 09:19 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 01:13 PM.